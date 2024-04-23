Омск-Информ
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·Общество

С одной стороны на другую местным жителям приходится перебираться по дощечке.
В селе Ингалы Большереченского района паводок размыл дорогу. Как сообщают в соцсетях местные жители, это произошло на улице Советской.
– Все, что соединяет две стороны дороги, – небольшая дощечка. Приходится довольствоваться этим – иной возможности пройти у людей нет, – сообщает автор поста.
Отметим, что рядом с селом находится большой водоем. Вода из него, скорее всего, и разрушает дорогу.
Отметим, что в Омском районе река Камышловка затопила дорогу к трем СНТ: «Мечта», «Заречный-2» и «Дружба».
2405
·Общество

С одной стороны на другую местным жителям приходится перебираться по дощечке.
В селе Ингалы Большереченского района паводок размыл дорогу. Как сообщают в соцсетях местные жители, это произошло на улице Советской.
– Все, что соединяет две стороны дороги, – небольшая дощечка. Приходится довольствоваться этим – иной возможности пройти у людей нет, – сообщает автор поста.
Отметим, что рядом с селом находится большой водоем. Вода из него, скорее всего, и разрушает дорогу.
Отметим, что в Омском районе река Камышловка затопила дорогу к трем СНТ: «Мечта», «Заречный-2» и «Дружба».
2405