Произошло это в Омском районе из-за высокого уровня воды в реке Камышловке. Как сообщили в администрации района, сейчас угроза подтопления снята.

Произошло это в Омском районе из-за высокого уровня воды в реке Камышловке. Как сообщили в администрации района, сейчас угроза подтопления снята.

В Омском районе река Камышловка смыла дорогу к трем СНТ – «Мечта», «Заречный-2» и «Дружба». Об этом местные жители рассказали в социальных сетях. На сообщение сельчан сразу же отреагировали в администрации района. Там подтвердили, что три участка действительно сейчас находятся в зоне подтопления. Власти предприняли все необходимые меры.

– В данный момент известно, что на линии дач «Яблонька» и «Горячий Ключ» вода уже ушла. С территорий СНТ «Дружба», «Мечта» и «Заречный-2» талые воды постепенно уходят. Угроза подтопления снята, – рассказали в пресс-службе администрации Омского района.

Также в администрации отметили, что садоводческие некоммерческие товарищества являются юридической организацией и обязаны сами бороться с подтоплением. Кроме того, территорию, которую затопило, не является дорогой и числится как земля сельскохозяйственного назначения.

Отметим, что ранее местные жители уже беспокоились о состоянии моста, который находится вблизи села Мельничного. Из-за роста уровня воды в реке Камышловке сооружение может размыть.