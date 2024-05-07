Преступники придумали новую схему мошенничества. Омичей просят быть осторожными.
Мошенники придумали новый способ обмануть жителей Омской области. Они звонят омичам, представляясь сотрудниками страховых компаний, и предлагают оформить новый полис обязательного медицинского страхования.
Преступники уверяют, что срок полиса истек и его нужно заменить на электронный. Для этого омичам предлагают установить поддельное приложение Минздрава. Однако после установки приложения, злоумышленники получают доступ к телефону своей жертвы.
- Если кто-то связался с вами по поводу полиса обязательного медицинского страхования, положите трубку и самостоятельно перезвоните в страховую компанию, которая выдала вам полис. Название и контакты организации указаны на самом документе. Запомните, что для граждан России полисы обязательного медицинского страхования действуют бессрочно — нет необходимости в замене бумажных или пластиковых документов на электронные, - отметила заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.
Омичи могут самостоятельно оформить себе электронный полис через госуслуги.