Омск-Информ
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·Общество

Преступники придумали новую схему мошенничества. Омичей просят быть осторожными.
Мошенники придумали новый способ обмануть жителей Омской области. Они звонят омичам, представляясь сотрудниками страховых компаний, и предлагают оформить новый полис обязательного медицинского страхования.
Преступники уверяют, что срок полиса истек и его нужно заменить на электронный. Для этого омичам предлагают установить поддельное приложение Минздрава. Однако после установки приложения, злоумышленники получают доступ к телефону своей жертвы.
- Если кто-то связался с вами по поводу полиса обязательного медицинского страхования, положите трубку и самостоятельно перезвоните в страховую компанию, которая выдала вам полис. Название и контакты организации указаны на самом документе. Запомните, что для граждан России полисы обязательного медицинского страхования действуют бессрочно — нет необходимости в замене бумажных или пластиковых документов на электронные, - отметила заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.
Омичи могут самостоятельно оформить себе электронный полис через госуслуги.
·Общество

Преступники придумали новую схему мошенничества. Омичей просят быть осторожными.
Мошенники придумали новый способ обмануть жителей Омской области. Они звонят омичам, представляясь сотрудниками страховых компаний, и предлагают оформить новый полис обязательного медицинского страхования.
Преступники уверяют, что срок полиса истек и его нужно заменить на электронный. Для этого омичам предлагают установить поддельное приложение Минздрава. Однако после установки приложения, злоумышленники получают доступ к телефону своей жертвы.
- Если кто-то связался с вами по поводу полиса обязательного медицинского страхования, положите трубку и самостоятельно перезвоните в страховую компанию, которая выдала вам полис. Название и контакты организации указаны на самом документе. Запомните, что для граждан России полисы обязательного медицинского страхования действуют бессрочно — нет необходимости в замене бумажных или пластиковых документов на электронные, - отметила заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.
Омичи могут самостоятельно оформить себе электронный полис через госуслуги.