Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Всего продают три заправки. К ним идут СТО и магазины. За бизнес просят 12 млн рублей.

В Омской области продают сеть АЗС с СТО и магазинами. Как говорится в объявлении все они находятся в одной части области – у села Тихвинка Павлоградского района, в селе Сосновское Таврического района и в селе Сосновка Азовского района.

- Находятся в одной части области, это удобно для доставки нефтепродуктов. Ко всем объектам подходит асфальтированная дорога. Для удобства операторов все коммуникации проведены, - сказано в объявлении.

За готовый бизнес просят 12 млн рублей. Причина, по которой продают заправки, не называется.

·Общество

Всего продают три заправки. К ним идут СТО и магазины. За бизнес просят 12 млн рублей.

В Омской области продают сеть АЗС с СТО и магазинами. Как говорится в объявлении все они находятся в одной части области – у села Тихвинка Павлоградского района, в селе Сосновское Таврического района и в селе Сосновка Азовского района.

- Находятся в одной части области, это удобно для доставки нефтепродуктов. Ко всем объектам подходит асфальтированная дорога. Для удобства операторов все коммуникации проведены, - сказано в объявлении.

За готовый бизнес просят 12 млн рублей. Причина, по которой продают заправки, не называется.