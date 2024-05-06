Как заявили в учреждении, новая жительница зоопарка будет настоящей звездой новостей. Ее покажут публике в День Победы.

Как заявили в учреждении, новая жительница зоопарка будет настоящей звездой новостей. Ее покажут публике в День Победы.

В Болешереченском зоопарке появился новый питомец – голубоглазая пони. Ее презентация состоится 9 мая в рамках праздничной программы, посвященной Дню Победы.

Посетители зоопарка смогут познакомиться и сфотографироваться с контактной пони на детской площадке зоопарка. Начало мероприятия в 14:40.

– 9 мая в 14:40 мы выведем ее в люди. Приезжайте знакомиться! Она теперь будет частой звездой наших новостей! Ведь подобных экземпляров в зоопарке еще не было, – анонсирует презентацию пони официальная группа Большереченского зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Также в День Победы посетителей зоопарка ждут мастер-класс «Белые журавли», полевая кухня под открытым небом, кормление леопардов, бесплатная лотерея и много других активностей.