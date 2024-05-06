Омск-Информ
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·Политика

Представители республики будут работать в городе три дня. Их ждет насыщенная культурная программа.

В Омск во главе с заместителем председателя Минского областного исполнительного комитета Денисом Курленко прибыла делегация из Республики Беларусь. Гости будут работать в городе три дня. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– Для наших коллег из Республики Беларусь организовали насыщенную рабочую и культурную программу, а вечером ждем всех на хоккейном матче сборных наших стран, который состоится на «G-Drive Арене», – отметил Хоценко.

Напомним, что сегодня в 19:30 часов на «G-Drive Арене» начнется товарищеский матч между сборными России и Белоруссии (0+).

·Политика

Представители республики будут работать в городе три дня. Их ждет насыщенная культурная программа.

В Омск во главе с заместителем председателя Минского областного исполнительного комитета Денисом Курленко прибыла делегация из Республики Беларусь. Гости будут работать в городе три дня. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– Для наших коллег из Республики Беларусь организовали насыщенную рабочую и культурную программу, а вечером ждем всех на хоккейном матче сборных наших стран, который состоится на «G-Drive Арене», – отметил Хоценко.

Напомним, что сегодня в 19:30 часов на «G-Drive Арене» начнется товарищеский матч между сборными России и Белоруссии (0+).