Матч со сборной Белоруссии начнется в 19:30. В составе обеих команд есть представители «Авангарда».

Матч со сборной Белоруссии начнется в 19:30. В составе обеих команд есть представители «Авангарда».

Сегодня в 19 часов 30 минут на «G-Drive Арене» начнется товарищеский матч между сборными России и Белоруссии (0+). Событие такого масштаба Омск принимает впервые.

Сборные, которые уже третий год не могут участвовать в чемпионате мира, вынуждены проводить встречи между собой. Позавчера команды сыграли в Астане, где сборная России уверенно победила со счетом 6:0. Сегодня белорусы наверняка постараются взять реванш.

Стоит сказать, что в составе обеих сборных есть по одному представителю омского «Авангарда». В сборной России это Михаил Гуляев, а в команде Белоруссии – Игорь Мартынов. Хватает и других игроков, за которыми будет интересно понаблюдать.

Несмотря на ожиотаж вокруг этого матча, в продаже остается большое количество билетов. Их всячески стараются продать. Вчера многие болельщики «Авангарда» даже получили СМС-сообщения с промокодом на покупку билетов с 25-процентной скидкой.