Метеозависимые горожане могут испытывать недомогания до конца рабочего дня.

Метеозависимые горожане могут испытывать недомогания до конца рабочего дня.

Сегодня с самого утра Омск снова накрыла магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она продлится до 18:00.

Уровень магнитной бури к 9:00 почти достиг уровня G2 (средняя буря). После 15:00 буря ослабеет до уровня G1 (слабая буря).

Отметим, что вероятность магнитной бури завтра составляет 20 %. Метеозависимые люди в этот период могут испытывать недомогания.