Омск-Информ
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·Общество

По словам омичей, животные ведут себя агрессивно, кидаются под машины и на велосипедистов. 
Жители поселка Николаевка Советского округа пожаловались на стаи беспризорных собак. По словам омичей, животные ведут себя агрессивно, кидаются под машины и на велосипедистов. 
– Началась весна, и рогатый скот выводим пастись на привязь рядом с домом. Собаки напали и загрызли нашу козу! Кто будет нести ответственность за бездомных собак? У нас 4 собаки, мы их любим, кормим и следим за ними. Соответственно, за своих несем ответственность, – пожаловались омичи в соцсетях.
Напомним, на прошлой неделе сотрудники муниципального приюта выпустили на улицы Омска 446 собак.  
1308
·Общество

По словам омичей, животные ведут себя агрессивно, кидаются под машины и на велосипедистов. 
Жители поселка Николаевка Советского округа пожаловались на стаи беспризорных собак. По словам омичей, животные ведут себя агрессивно, кидаются под машины и на велосипедистов. 
– Началась весна, и рогатый скот выводим пастись на привязь рядом с домом. Собаки напали и загрызли нашу козу! Кто будет нести ответственность за бездомных собак? У нас 4 собаки, мы их любим, кормим и следим за ними. Соответственно, за своих несем ответственность, – пожаловались омичи в соцсетях.
Напомним, на прошлой неделе сотрудники муниципального приюта выпустили на улицы Омска 446 собак.  
1308