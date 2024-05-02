Отловив безнадзорных животных, сотрудники муниципального приюта обязаны вернуть их в среду обитания, если собакам не удастся найти хозяев.

Отловив безнадзорных животных, сотрудники муниципального приюта обязаны вернуть их в среду обитания, если собакам не удастся найти хозяев.

По состоянию на 1 апреля текущего года сотрудники муниципального приюта для животных отловили на улицах Омска 484 бездомных собаки. При этом обратно в среду обитания выпустили 446 особей, сообщает портал «СуперОмск» со ссылкой на отчет городской администрации.

Действующее законодательство предполагает, что отловленные животные без надзора при попадании в приют проходят стерилизацию и вакцинацию. Если в течение нескольких недель не удается найти для собак новых хозяев, их выпускают обратно на улицу. В приюте остаются лишь агрессивные и больные особи. Проблема заключается в том, что, оказавшись снова на улице, животные сбиваются в стаи и могут совершать нападения на людей.

Минувшей зимой бродячие собаки «отличились» охотой на косуль, зашедших в Омск во время миграции. Из-за нападений погибли сотни копытных.