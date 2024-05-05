Омск-Информ
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·Авто

Опасное место было огорожено дорожными службами.
На дороге по улице Масленникова образовалась яма в асфальте. Один из автомобилей угодил в провал колесом и застрял. Фотографии инцидента появились в соцсетях.
В мэрии отметили, что вблизи колодца разрушилась железобетонная плита. Опасное место было огорожено дорожными службами.
Работы по ликвидации провала обещают провести на следующей неделе.
Напомним, ямы на дрогах уже появлялись на улицах Съездовской, Заозерной, Фабричной и других.
·Авто

Опасное место было огорожено дорожными службами.
На дороге по улице Масленникова образовалась яма в асфальте. Один из автомобилей угодил в провал колесом и застрял. Фотографии инцидента появились в соцсетях.
В мэрии отметили, что вблизи колодца разрушилась железобетонная плита. Опасное место было огорожено дорожными службами.
Работы по ликвидации провала обещают провести на следующей неделе.
Напомним, ямы на дрогах уже появлялись на улицах Съездовской, Заозерной, Фабричной и других.