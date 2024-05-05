Омск-Информ
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·Общество

Девочка отправилась в гости к своей подруге в Новосибирск.
Омские полицейские нашли 14-летнюю омичку, которая пропала 3 мая. Оказалось, что она отправилась в гости к своей подруге в Новосибирск.
– В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции получили от волонтеров информацию, что девочка может находиться в соседнем городе у подруги. Наши новосибирские коллеги проверили и подтвердили эту информацию, – рассказали в полиции.
Вскоре девочку передадут родителям. По предварительной информации, противоправных действий в отношении омички не совершалось.
·Общество

Девочка отправилась в гости к своей подруге в Новосибирск.
Омские полицейские нашли 14-летнюю омичку, которая пропала 3 мая. Оказалось, что она отправилась в гости к своей подруге в Новосибирск.
– В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции получили от волонтеров информацию, что девочка может находиться в соседнем городе у подруги. Наши новосибирские коллеги проверили и подтвердили эту информацию, – рассказали в полиции.
Вскоре девочку передадут родителям. По предварительной информации, противоправных действий в отношении омички не совершалось.