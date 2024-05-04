Родители не видели девочку со вчерашнего дня.

Родители не видели девочку со вчерашнего дня.

В Омске пропала 13-летняя Анастасия Архипова. Как сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», ее местонахождение неизвестно с 3 мая. В полиции сообщили, что вечером она не вернулась домой из школы. Ранее девочка уже уходила из дома.

Приметы: рост 165 см, нормальное телосложение, голубые глаза, фиолетовые волосы. Девушка была одета в голубую толстовку, синие джинсы и розовые кроссовки.

Омичей, которые что-либо знают о местонахождении женщины, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.