Из-за прогрессирующего рака за три месяца до ареста Александру Карасеву удалили сигмовидную кишку, желчный пузырь, половину печени и лимфатические узлы.

Из-за прогрессирующего рака за три месяца до ареста Александру Карасеву удалили сигмовидную кишку, желчный пузырь, половину печени и лимфатические узлы.

Член Общественного совета ФСИН России и правозащитница Ева Меркачева рассказала о находящемся в московском СИЗО бывшем руководителе Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД Омской области Александре Карасеве. Оказалось, что из-за прогрессирующего рака за три месяца до ареста Карасеву удалили сигмовидную кишку, желчный пузырь, половину печени и лимфатические узлы.

Меркачева отметила, что заболевание полковника полиции входит в перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей. Однако его все равно отправили в СИЗО.

– Медкомиссия посчитала иначе. А все потому, что сегодня возможна двойная трактовка этого документа. После хирургического вмешательства он прошел два курса химиотерапии. Очередной был назначен на 11 марта. Разумеется, он его не получил, поскольку за шесть дней до этого был арестован. В СИЗО № 4, куда его привезли, не знают, что с ним делать. Он лежит не в обычной камере, а в медчасти, но проблемы это не решает. По словам Карасева, его вывозили в больницу «Матросской тишины», но там принять отказались якобы со словами «нам здесь мертвец не нужен», – отметила Меркачева.

Правозащитница рассказала о новом перечне заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Проект документа уже разработал Минюст.