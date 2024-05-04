Омск-Информ
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·Происшествия

Он призвал жителей города внимательнее следить за детьми и не подвергать их опасности.
Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал несчастный случай с 6-летней девочкой на Бульваре Архитекторов. Он пожелал ей выздоровления и обратился ко всем родителям.
— Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, наступает сезон открытых балконных дверей и установки москитных сеток на окна. И, к сожалению, трагическая статистика, связанная с этим сезоном, ежегодно пополняется. Пожалуйста, будьте внимательны к своим детям: не оставляйте их без присмотра даже «на минуточку», ведь иногда и этой минуточки хватает, чтобы случилась беда, — написал в своем ТГ-канале мэр.
Напомним, девочка упала с балкона 13-го этажа, когда родители отлучились. Ребенок находится в реанимации.
·Происшествия

Он призвал жителей города внимательнее следить за детьми и не подвергать их опасности.
Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал несчастный случай с 6-летней девочкой на Бульваре Архитекторов. Он пожелал ей выздоровления и обратился ко всем родителям.
— Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, наступает сезон открытых балконных дверей и установки москитных сеток на окна. И, к сожалению, трагическая статистика, связанная с этим сезоном, ежегодно пополняется. Пожалуйста, будьте внимательны к своим детям: не оставляйте их без присмотра даже «на минуточку», ведь иногда и этой минуточки хватает, чтобы случилась беда, — написал в своем ТГ-канале мэр.
Напомним, девочка упала с балкона 13-го этажа, когда родители отлучились. Ребенок находится в реанимации.