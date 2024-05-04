Ребенок получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.

Ребенок получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.

Сегодня ночью на бульваре Архитекторов с балкона квартиры на 13-м этаже выпала 6-летняя девочка. Как сообщили в полиции, около 23:00 ее родители решили спуститься к подъезду, чтобы забрать велосипеды, которые оставили у дома днем. Девочку уложили спать и предупредили, что быстро вернутся. Дверь на балкон мать девочки оставила открытой: она пекла куличи и дома было очень жарко. Вернувшись, родители поняли, что ребенка дома нет.

Девочку нашли на газоне под окнами. Родители вызвали скорую. Юная омичка выжила, но находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В полиции отметили, что семья характеризуется как благополучная. Правоохранители продолжают проверку.