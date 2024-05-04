Цены растут как на новое жилье, так и на квартиры в старых домах.

Цены растут как на новое жилье, так и на квартиры в старых домах.

По данным Омскстата, в январе – марте новостройки в Омске подорожали в среднем на 7,7 %. Квадратный метр жилья на первичном рынке стал стоить 117,8 тыс. рублей. За год цена выросла на 24,5 %, или на 23 тысячи.

Цена на типовые квартиры составляет 101,2 тыс. рублей, на квартиры улучшенного качества – 124,2 тыс. рублей, на элитные – 160,3 тыс. рублей.

На вторичном рынке за три месяца квартиры подорожали на 4,6 %. Стоимость одного квадратного метра выросла в среднем до 97,4 тыс. рублей. За год рост цен составил 18 %.

Квадратный метр в квартирах низкого качества обойдется в 79,6 тыс. рублей, в типовых квартирах – в 93,1 тыс. рублей, в квартирах улучшенного качества – 109,3 тыс. рублей, в элитных квартирах – 148,6 тыс. рублей.