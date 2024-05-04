Женщина поверила в сделку и назвала преступнику номер карты и коды из СМС.

Женщина поверила в сделку и назвала преступнику номер карты и коды из СМС.

Мошенники похитили 80 тыс. рублей у 61-летней жительницы Октябрьского округа. Как сообщили в полиции, женщина разместила в интернете объявление о продаже дачи в Крутой Горке. Ей позвонил потенциальный покупатель, который представился «военнослужащим».

Мужчина убедил пенсионерку в том, что готов купить дачу даже без просмотра. Он сказал, что находится в банке и составляет договор купли-продажи. Он попросил у женщины номер ее карты и коды из СМС. После этого со счета омички пропали 38 800 рублей, а «покупатель» перестал выходить на связь.

Следователь возбудил уголовное дело. Преступнику, которого разыскивают, грозит до 6 лет колонии.