Омск-Информ
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·Происшествия

Пока специалисты склоняются к тому, что о животных плохо заботились, их не кормили.
Лошади, трупы которых попали в Иртыш, предположительно, погибли от истощения и переохлаждения. Об этом рассказали в администрации Таврического района.
– Установлен пастух, который набирал животных для пастьбы, но не следил за ними. Все найденные трупы животных (11 трупов лошадей) пастухом собраны, доставлены на скотомогильник Харламовского сельского поселения, – отметили чиновники.
Тела животных, которые погибли еще в марте, вскрыли. Специалисты исключили сибирскую язву как причину смерти.
·Происшествия

Пока специалисты склоняются к тому, что о животных плохо заботились, их не кормили.
Лошади, трупы которых попали в Иртыш, предположительно, погибли от истощения и переохлаждения. Об этом рассказали в администрации Таврического района.
– Установлен пастух, который набирал животных для пастьбы, но не следил за ними. Все найденные трупы животных (11 трупов лошадей) пастухом собраны, доставлены на скотомогильник Харламовского сельского поселения, – отметили чиновники.
Тела животных, которые погибли еще в марте, вскрыли. Специалисты исключили сибирскую язву как причину смерти.