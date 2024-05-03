Их нашли как в самой реке, так и на берегу.

Их нашли как в самой реке, так и на берегу.

Жители Омской области пожаловались на трупы лошадей в Иртыше. В соцсетях появилось сообщение о том, что одно тело животного нашли в районе «Зеленого острова», еще несколько вверх по течению реки около деревни Камышино в Таврическом районе.

– Они были найдены как в русле реки, так и на берегу. Данный факт зафиксирован в управлении полиции РП Таврический, даже известен виновный, этот человек берет лошадей на выпас, но не проявил должного ухода за ними. В результате чего произошел падеж лошадей. Но никаких последствий виновник не понес, – сообщил в ТГ-канале «ЧП Омск» один из омичей.

Житель региона просит прокуратуру и Минприроды обратить на это внимание.