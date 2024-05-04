Они придут в начале новой рабочей недели.

Они придут в начале новой рабочей недели.

На следующей неделе Омск снова накроют магнитные бури. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, они ожидаются 6 и 7 мая.

В понедельник, 6 мая, возмущение магнитосферы начнется в 00:00. К 03:00 оно достигнет уровень G1 (слабя буря) и продлится до 06:00. В утренние часы 7 мая буря повторится.

Отметим, что неспокойной магнитосфера будет также в конце месяца.