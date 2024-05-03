Омский водоканал проявил себя как лидер в области формирования здорового образа жизни в организациях производственной сферы.

Омский водоканал проявил себя как лидер в области формирования здорового образа жизни в организациях производственной сферы.

Омский водоканал был награжден за высокие показатели формирования здорового образа жизни своих сотрудников. Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова вручила награду представителю предприятия на церемонии, прошедшей в Правительстве РФ.

Омский водоканал смог подтвердить свои высокие результаты на федеральном уровне после победы на региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В конкурсе, где заявлено было 1548 организаций со всей страны в 17 номинациях, омский водоканал проявил себя как лидер в области формирования здорового образа жизни в организациях производственной сферы.

Компания активно заботится о здоровье своих сотрудников и предлагает им различные возможности для поддержания и улучшения своего физического и психического состояния. Ежегодно проводится медицинский осмотр, а сотрудники могут отправиться на санаторно-курортное лечение или пройти общеукрепляющие процедуры в лечебных учреждениях региона. Работодатель оплачивает необходимые исследования и консультации узких специалистов через добровольное медицинское страхование, если такая помощь не доступна по месту жительства.

- В омском водоканале мы активно развиваем направление, формирующее здоровый образ жизни у сотрудников, и мы с гордостью представили свои наработки членам комиссии. Искренне рад, что они были по достоинству оценены и предприятие попало в тройку лидеров, - рассказал генеральный директор омского водоканала Павел Козлов.

Кроме того, омский водоканал активно поощряет своих сотрудников к занятиям спортом. Тренировки по футболу, волейболу, легкой атлетике и посещение бассейнов предоставляются сотрудникам бесплатно. Это позволяет поддерживать физическую активность и способствует укреплению здоровья.

Омский водоканал не только предоставляет своим сотрудникам возможность заботиться о своем здоровье, но и активно развивает культуру здорового образа жизни в рамках предприятия. Регулярные консультации и лекции медицинских специалистов помогают сотрудникам получать актуальную информацию о здоровье и профилактике различных заболеваний.