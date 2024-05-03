Омск-Информ
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·Спорт

Он продолжит выступать за омские команды до 2027 года.
Хоккейный клуб «Авангард» продлил двусторонний контракт с нападающим Александром Филатьевым. Договор, должен был истечь 31 мая 2025 года, но хоккеист сможет выступать за омские клубы на два года дольше.
В прошедшем сезоне Филатьев провел 24 матча за «Авангард» и набрал 7 (2+5) очков. В команде ВХЛ «Омские Крылья» он сыграл 17 матчей и набрал 10 (6+4) очков. В 29 матчах за команду МХЛ «Омские Ястребы» форвард отметился 8 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.
Отметим, что со следующего сезона Филатьев не сможет играть в Молодежной хоккейной лиге, то есть за «Омских Ястребов», из-за возраста.
·Спорт

Он продолжит выступать за омские команды до 2027 года.
Хоккейный клуб «Авангард» продлил двусторонний контракт с нападающим Александром Филатьевым. Договор, должен был истечь 31 мая 2025 года, но хоккеист сможет выступать за омские клубы на два года дольше.
В прошедшем сезоне Филатьев провел 24 матча за «Авангард» и набрал 7 (2+5) очков. В команде ВХЛ «Омские Крылья» он сыграл 17 матчей и набрал 10 (6+4) очков. В 29 матчах за команду МХЛ «Омские Ястребы» форвард отметился 8 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.
Отметим, что со следующего сезона Филатьев не сможет играть в Молодежной хоккейной лиге, то есть за «Омских Ястребов», из-за возраста.