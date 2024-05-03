Юрий Гагарин, который убил заслуженного учителя РСФСР, свою вину не признал. Также он заявил, что показания из него «выбивали» силой.

Юрий Гагарин, который убил заслуженного учителя РСФСР, свою вину не признал. Также он заявил, что показания из него «выбивали» силой.

Омский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 62-летнего Юрия Гагарина, который в начале июля прошлого года убил 88-летнего заслуженного учителя РСФСР.

Напомним, мужчина пришел домой к пожилой женщине в состоянии алкогольного опьянения и начал просить в долг 100 рублей. Учитель согласилась дать деньги и впустила его в дом. Гагарин знал, что у пенсионерки есть еще сбережения. Тогда он напал на нее, ударил несколько раз металлической трубой, а потом задушил.

После преступления мужчину сразу же отправили в СИЗО. Вчера, 2 мая, на судебном заседании убийца свою вину не признал. При этом он заявил, что показания из него «выбивали» под давлением.

– Что они мне говорили, то я и говорил. Они били меня, убивали, легкие мне отбили. Она мне как мать родная была, я постоянно к ней приходил. Она мне давала хоть 3 тысячи, хоть 5 тысяч, сколько я просил. Она еще хотела дочери моей на операцию дать, – рассказал Гагарин в зале суда.

Судебное следствие по делу продолжат 7 мая. Сельчанина оставили под стражей еще на 6 месяцев.