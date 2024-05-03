Юрий Гагарин, который убил заслуженного учителя РСФСР, свою вину не признал. Также он заявил, что показания из него «выбивали» силой.
Омский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 62-летнего Юрия Гагарина, который в начале июля прошлого года убил 88-летнего заслуженного учителя РСФСР.
Напомним, мужчина пришел домой к пожилой женщине в состоянии алкогольного опьянения и начал просить в долг 100 рублей. Учитель согласилась дать деньги и впустила его в дом. Гагарин знал, что у пенсионерки есть еще сбережения. Тогда он напал на нее, ударил несколько раз металлической трубой, а потом задушил.
После преступления мужчину сразу же отправили в СИЗО. Вчера, 2 мая, на судебном заседании убийца свою вину не признал. При этом он заявил, что показания из него «выбивали» под давлением.
– Что они мне говорили, то я и говорил. Они били меня, убивали, легкие мне отбили. Она мне как мать родная была, я постоянно к ней приходил. Она мне давала хоть 3 тысячи, хоть 5 тысяч, сколько я просил. Она еще хотела дочери моей на операцию дать, – рассказал Гагарин в зале суда.
Судебное следствие по делу продолжат 7 мая. Сельчанина оставили под стражей еще на 6 месяцев.