Между мужчинами возникла ссора из-за невыплаченного долга в 35 тыс. рублей.

Между мужчинами возникла ссора из-за невыплаченного долга в 35 тыс. рублей.

Оконешниковский районный суд рассмотрел уголовное дело 41-летнего жителя Новосибирской области. Он был признан виновным в угрозе убийством.

Инцидент произошел вечером 13 июля 2022 года. Мужчина встретился с 7 местными жителями на дороге возле села Куломзино Оконешниковского района. Между мужчинами возникла ссора из-за невыплаченного долга в 35 тыс. рублей.

Житель соседнего региона предусмотрел разные сценарии развития событий и поэтому прихватил на встречу охотничье ружье. Когда разговор перешел на повышенные тона, он достал оружие и начал угрожать одному из сельчан. Он даже два раза нажал на спусковой крючок, но, к счастью, после этого выстрелов не последовало.

Мужчина, которому угрожал оппонент, испугался за свою жизнь и позже обратился в полицию.

Свою вину житель Новосибирской области не признал. Суд приговорил его к 340 часам обязательных работ. Ружье было изъято и передано в ОМВД по Оконешниковскому району.