Мужчина ехал на такси, попал в аварию и получил тяжелые травмы. Спустя время он решил добиться компенсации морального вреда. Однако ее размер его не устроил.

Мужчина ехал на такси, попал в аварию и получил тяжелые травмы. Спустя время он решил добиться компенсации морального вреда. Однако ее размер его не устроил.

В Омске прокуратура вмешалась в ситуацию, которая произошла с одним их местных жителей утром 5 августа 2022 года.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в этот день водитель автомобиля «Яндекс. Такси», в котором ехал омич, при выезде с прилегающей территории на проезжую часть проспекта Губкина столкнулся с другой легковушкой. В результате аварии водитель такси скончался на месте, а пассажир получил тяжелые травмы. После своего восстановления мужчина через суд потребовал взыскать с организации компенсацию морального вреда.

– Суд постановил взыскать с организации в его пользу 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда, а также 500 тыс. рублей штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. Омич, не согласившись с принятым решением, оспорил его в апелляционном порядке. Участвующий в суде апелляционной инстанции прокурор посчитал, что взысканный размер денежной компенсации соответствовал степени физических и нравственных страданий, – добавили в надзорном ведомстве.

Фемида полностью встала на сторону прокуратуры и оставила свое решение без изменений.