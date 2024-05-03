За неделю от кровопийц пострадали более 170 человек. Чаще всего омичей кусают боррелиозные клещи.

За неделю от кровопийц пострадали более 170 человек. Чаще всего омичей кусают боррелиозные клещи.

В Омской области клещи продолжают активно кусать жителей региона. По данным регионального Роспотребнадзора, с 25 апреля по 2 мая от кровопийц пострадали 177 человек, в том числе 65 детей. Всего с начала сезона жертвами клещей стали 407 человек, 160 – дети. К счастью, случаев заражения каких-либо инфекционных заболеваний не нашли.

- В специализированных лабораториях исследовано 91,9% клещей, снятых с людей, из них клещей, зараженных боррелиями – 2,6 %, зараженных вирусом клещевого энцефалита – 0 %, моноцитарного эрлихиоза человека – 1,0 % и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека – 0,5 %, - рассказали в надзорном ведомстве.

Всего с начала года от клещевого энцефалита поставили прививку 16 тыс. человек.

Ранее РИА «Омск-информ» подробно писало о том, как защититься от клещей.