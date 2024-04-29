Любой выход на природу в весенне-летний период может обернуться встречей с энцефалитными клещами, но омичам есть что противопоставить коварным паразитам.

Любой выход на природу в весенне-летний период может обернуться встречей с энцефалитными клещами, но омичам есть что противопоставить коварным паразитам.

Клещи за эту весну уже успели покусать десятки омичей. По данным регионального Роспотребнадзора, по состоянию на 25 апреля в омские больницы с жалобами на укусы клещей обратились 230 человек в том числе 95 детей. За весь прошлый год в медицинские организации области обратились 5122 пострадавших, в том числе 1519 детей.

Пока людям везет, ни один из пойманных клещей не был заражен энцефалитом. Но начались длинные майские праздники, во время которых омичи массово едут на природу, и опасность многократно возрастет.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области Александра Недашковская поделилась с РИА «Омск-информ» советами, которые помогут не загреметь в больницу после отдыха.

Кто такие и где обитают

Клещи – паукообразные членистоногие с острым хоботком и парой четырех конечностей. В силу маленького размера, их легко спутать с родинкой или соринкой. Размеры самца наиболее распространенного в России иксодового клеща – от 2,5 до 2,3 мм, самки до кровососания – 3,5- 4,5 мм. Кровь пьют и те, и другие, но если самцы присасываются всего на несколько часов и не сильно увеличиваются в размере, то самка может присосаться на несколько суток и раздувается до 10 мм, выпивая за это время крови в 100 раз больше своего веса.

В Омской области эндемичными, то есть неблагополучными по клещевым инфекциям, считаются территории 15 сельских районов: Тюкалинского, Горьковского, Тевризского, Знаменского, Тарского, Большеуковского, Большереченского, Усть-Ишимского, Муромцевского, Крутинского, Колосовского, Нижнеомского, Седельниковского, Саргатского и Омского. В областном центре клещи тоже обитают, и чаще всего с ними можно столкнуться в парках, на дачных участках и на кладбищах.

Обычно клещи обитают в кустарниках, высоких сухих травах и деревьях на высоте от 25 см до 1,5 м в затененных местах, вдоль троп. Клещи активнее всего утром и вечером при хорошей погоде. А в дождливые и очень жаркие дни вероятность быть укушенным клещом понижается.

Человек - не главная добыча, но умереть может

Если человек или животное оказываются рядом, клещ цепляется за кожу или одежду и ползет вверх, чтобы найти наиболее благоприятное место. Как правило, клещ присасывается в волосистой части головы, в ушных раковинах, на шее, ключицах, в подмышечных впадинах, на груди, руках, спине, пояснице, в паху.

— Для клещей человек – не самая главная добыча, но эти кровососущие паразиты являются переносчиками нескольких инфекций как вирусной, так и бактериальной природы – примерно полсотни различных заболеваний. Наиболее опасные – клещевой энцефалит, боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз человека и клещевые пятнистые лихорадки — риккетсиоз, — пояснила Александра Недашковская.

Клещевой энцефалит – тяжелое вирусное заболевание, которое поражает головной и спинной мозг. От клеща болезнь передается сразу, в момент проникновения слюнной жидкости в человека при присасывании. Болезнь сопровождается ознобом, температурой, тошнотой, рвотой, головной болью в области глаз и лба, светобоязнью, эпилептическими припадками, нарушением сознания и иногда – комой. Из-за стойкого нарушения в работе нервной системы заболевание может привести к инвалидности и даже смерти больного.

Клещевой боррелиоз, также известный как болезнь Лайма, поражает суставы, сердце, головной и спинной мозг. Болезнь может протекать бессимптомно месяцы, и даже годы, а затем вдруг перейти в острую или хроническую форму. При неблагоприятном течении происходит распространение возбудителя в различные органы и ткани, что может привести к развитию менингита, менингоэнцефалита, перикардита, миокардита, хронического Лайм-артрита и атрофического акродерматита.

Анаплазмоз сопровождается высокой температурой, слабостью, ознобом, головной, суставной и мышечной болью, тошнотой и рвотой, иногда кашлем и болью в горле. Аналогичные симптомы и у эрлихиоза.

Не выбирает жертву по цету одежды

Для отдыха на свежем воздухе следует выбирать плотную однотонную одежду, на которой легче обнаружить коварных членистоногих.

— Существует распространенное заблуждение, согласно которому клещи больше всего любят белый цвет, а людей в черном они, якобы, не трогают. На самом деле выбирать жертву по цвету одежды клещ не может физически, ведь у него нет глаз. На светлом фоне темные насекомые, в том числе клещи, более заметны, а людям ошибочно кажется, что их больше, — развеяла один из мифов о клещах начальник отдела эпидемиологического надзора омского Роспотребнадзора. — Готовясь к прогулке по лесу рубашку лучше заправить в штаны, а брюки в носки. Волосы рекомендуется спрятать под головной убор. Все одежду желательно обработать репеллентами, причем специализированными, а не просто от мошек и комаров. При этом следует помнить, что средства для нанесения на одежду и на кожу разные, поэтому перед их применением нужно внимательно прочесть инструкцию.

На природе нужно осматривать одежду каждые 10-15 минут. После возвращения домой одежду необходимо снять и тщательно изучить на наличие насекомых. Также каждый раз после прогулки нужно осматривать домашних животных. Кошки и собаки могут переносить на своей шерсти неприсосавшихся клещей. При обнаружении их нужно аккуратно снять и уничтожить. Для защиты домашних животных можно использовать специальные препараты и противоклещевые ошейники.

Укололся и пошел?

По словам Александры Недашковской, не следует думать, что специализированная прививка позволит напрочь забыть о других мерах предосторожности при выездах на природу.

— Во-первых, прививка не защищает от самого факта укуса. Во-вторых, кровососы является переносчиками различных опасных заболеваний, а против клещевого боррелиоза, например, в настоящее время вакцины не существует, — пояснила специалист.

А вот против клещевого энцефалита вакцинация действительно является самой действенной формой защиты. Медики оценивают эффективность современных вакцин от 93 до 99%.

— К настоящему времени разработаны две формы иммунизации: классическая и ускоренная. Основная схема вакцинации включает две прививки, которые необходимо поставить в осенне-весенний период (ноябрь-март) с интервалом от 1 до 7 мес. Затем через 5-12 месяцев — в зависимости от препарата — необходимо поставить третью прививку. Это и будет законченным курсом вакцинации, — пояснила специалист Роспотребнадзора. — По ускоренной схеме часто проводится вакцинация детей перед отправкой их в летние оздоровительные лагеря. В этом случае интервал между первой и второй прививкой сокращается до двух недель. Посещать лесной массив при ускоренной вакцинации можно не ранее чем через 2 недели после второй прививки.

Несмотря на то, что сезон активности клещей уже стартовал, прививку сделать еще не поздно. Для этого достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства. Работникам образования, общепита и другие специалисты, чья деятельность связана с выездом в эндемичные зоны, прививки делаются за счет бюджетных средств. Остальные омичи могут пройти вакцинацию платно, что в любом случае обойдется намного дешевле лечения тяжелых заболеваний.

Выкрутить за пару оборотов

Если обычные меры предосторожности не помогли и клещ все-таки добрался до тела, при обнаружении этого факта главное не паниковать. В идеале следует обратиться в ближайшую поликлинику или травмпункт, но, в крайнем случае, клеща можно удалить и самостоятельно. Причем чем раньше, тем лучше.

— Для этого можно использовать пинцет или специальные приспособления – выкручиватели, которые продаются в аптеке. Масло, крем или вазелин при этом не нужны. Клеща нужно захватить как можно ближе к хоботку, затем аккуратно потянуть, при этом вращая вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно через пару оборотов клещ извлекается целиком вместе с хоботком. После снятия клеща необходимо поместить в чистую емкость или обычный полиэтиленовый пакет и принести в лабораторию, — дала рекомендации Александра Недашковская.

В случае обнаружения специалистами лаборотории антигена вируса клещевого энцефалита в членостоногом, в течение 72 часов от момента укуса по назначению врача проводят экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. В случае обнаружения боррелий врач также назначает необходимое лечение антибиотиками. При отсутствии клеща для ранней диагностики инфекций возможно исследование сыворотки крови у пострадавшего от укуса методом полимеразной цепной реакции в лаборатории клещевых боррелиозов ФБУН «ОНИИПИ» Роспотребнадзора или вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области».

Массовое уничтожение

Максимально снизить численность клещей, предотвратить их дальнейшее размножение и, соответственно, защитить людей от опасных болезней помогает акарацидная обработка. Это плановое мероприятие, которое проводится санитарными службами. Одетые в костюмы химзащиты бригады используют для массового уничтожения паразитов специальное оборудование и сильнодействующие препараты. Акарацидную обработку нельзя проводить в лесах и дикой местности, поскольку это может нарушить биобаланс в природе, а вот для детских оздоровительных лагерей, санаториев, скверов и парков, этот метод отлично подходит.

Как сообщили в омском Роспотребнадзоре, в целях профилактики инфекций, передающихся клещами в текущем году запланировано провести акарицидные обработки на площади более 3 тыс. га. За прошедший период уже обработано 135,12 га территорий кладбищ, парков, детских учреждений.

Акарицидная обработка проводится примерно с середины апреля до конца октября, пока сохраняется риск укусов клещей. Для достижения большей эффективности обработка производится только при благоприятном прогнозе погоды на ближайшие 1-3 дня. Время действия современных акарицидных средств в среднем длится полтора месяца, поэтому рекомендуется проводить обработку территории несколько раз за сезон.