Три женщины пытались спасти свои деньги от выдуманных мошенников и отдали их настоящим.

Три женщины пытались спасти свои деньги от выдуманных мошенников и отдали их настоящим.

За прошедшие сутки в Омской области произошло 1 396 преступлений и происшествий. Полицейские возбудили 64 уголовных дела, в том числе 13 — о мошенничествах.

Как сообщили в полиции, 38-летней жительнице Калачинского района позвонили незнакомцы и представились сотрудниками банка. Мошенники заявили, что деньги женщины кто-то пытается похитить и, чтобы спасти их, нужно перевести все на «безопасный счет». Женщина так и сделала и потеряла 227 000 рублей.

Под аналогичными предлогами мошенники похитили деньги у двух жительниц Омского района. Одна омичка перечислила аферистам более 140 тысяч рублей, вторая — 221 000 рублей.

Преступников разыскивает полиция.