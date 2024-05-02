Ребенок вез мусор с приусадебного участка и не справился с управлением. В момент аварии на юном водителе не было шлема.

Ребенок вез мусор с приусадебного участка и не справился с управлением. В момент аварии на юном водителе не было шлема.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 10-летнего мальчика в Омской области. Ребенок попал в ДТП, не справившись с управлением мотороллером.

Как сообщалось накануне, 1 мая около 14 часов в деревне Новое Село Калачинского района произошла дорожная авария, в результате которой погиб ребенок. По предварительным данным, он не справился с управлением мотороллером, транспортное средство опрокинулось, в результате чего мальчик получил черепно-мозговую травму и скончался на месте.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как установили следователи, ребенок перевозил ветки и другие бытовые отходы с приусадебного участка на мотороллере «Муравей». В момент аварии он был без шлема.

Следствие намерено установить все обстоятельства трагедии, а также лицо, виновное в смерти мальчика.