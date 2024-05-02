К тяжелой травме привела авария, произошедшая летом прошлого года.

К тяжелой травме привела авария, произошедшая летом прошлого года.

Жительницы Больших Уков взыскала 200 тыс. рублей с водителя, из-за которого в ДТП пострадал ее сын. Компенсацию морального вреда посчитали справедливой два суда: районный и Омский областной.

Авария произошла 18 июля 2023 года. Как сообщили в прокуратуре, 66-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva на улице Ленина в селе Большие Уки при повороте не уступил дорогу мопеду WM50, которым управлял 17-летний парень. Произошло столкновение. Подросток получил тяжелые травмы. Он до сих пор хромает и испытывает боль.

Отметим, что ранее водителя автомобиля уже признали виновным в нарушении ПДД и назначили наказание 1 год ограничения свободы и 2 года лишения водительских прав.