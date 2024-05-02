Омск-Информ
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·Общество

На ремонт заведения владельцу потребовалось больше пяти месяцев.
В Омске снова открыли павильон около «Голубого огонька», в который прошлой осенью врезался автомобиль. Там по-прежнему будет работать кофейня.
Напомним, ДТП произошло 15 октября. На проспекте Маркса столкнулись два автомобиля. По информации ГИБДД, один водитель не предоставил преимущество другому. После столкновения одну из машин отбросило в павильон, который сильно пострадал. Зато без пострадавших обошлось в аварии.
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·Общество

На ремонт заведения владельцу потребовалось больше пяти месяцев.
В Омске снова открыли павильон около «Голубого огонька», в который прошлой осенью врезался автомобиль. Там по-прежнему будет работать кофейня.
Напомним, ДТП произошло 15 октября. На проспекте Маркса столкнулись два автомобиля. По информации ГИБДД, один водитель не предоставил преимущество другому. После столкновения одну из машин отбросило в павильон, который сильно пострадал. Зато без пострадавших обошлось в аварии.
1016