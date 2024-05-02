Омск-Информ
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·Общество

Мужчина собирал растения и хранил дома для собственных нужд.
Усть-Ишимский районный суд рассмотрел уголовное дело 32-летнего местного жителя, являющегося многодетным отцом. Он был признан виновным в приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, собщили в областной прокуратуре.
В октябре прошлого года мужчина отправился в заброшенную деревню, где собрал коноплю, которой там было много. Наркотики он хотел употребить сам и хранил их у себя дома.
Свою вину он признал полностью. Сельчанин просил смягчить приговор, поскольку у него на иждивении находятся трое детей.
Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно. Изъятые наркотики должны уничтожить.
·Общество

Мужчина собирал растения и хранил дома для собственных нужд.
Усть-Ишимский районный суд рассмотрел уголовное дело 32-летнего местного жителя, являющегося многодетным отцом. Он был признан виновным в приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, собщили в областной прокуратуре.
В октябре прошлого года мужчина отправился в заброшенную деревню, где собрал коноплю, которой там было много. Наркотики он хотел употребить сам и хранил их у себя дома.
Свою вину он признал полностью. Сельчанин просил смягчить приговор, поскольку у него на иждивении находятся трое детей.
Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно. Изъятые наркотики должны уничтожить.