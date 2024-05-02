Мужчина собирал растения и хранил дома для собственных нужд.

Мужчина собирал растения и хранил дома для собственных нужд.

Усть-Ишимский районный суд рассмотрел уголовное дело 32-летнего местного жителя, являющегося многодетным отцом. Он был признан виновным в приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, собщили в областной прокуратуре.

В октябре прошлого года мужчина отправился в заброшенную деревню, где собрал коноплю, которой там было много. Наркотики он хотел употребить сам и хранил их у себя дома.

Свою вину он признал полностью. Сельчанин просил смягчить приговор, поскольку у него на иждивении находятся трое детей.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно. Изъятые наркотики должны уничтожить.