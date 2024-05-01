Порядковый номер юношеского турнира по самбо памяти семьи Петровых символично совпал с числом прибывших на него команд.

Порядковый номер юношеского турнира по самбо памяти семьи Петровых символично совпал с числом прибывших на него команд.

Восемнадцать команд из Омска, Омской, Новосибирской областей и Республики Хакасия собрались на 18-м Межрегиональном юношеском турнире по самбо памяти Александра и Никиты Петровых.

Более 130 юных самбистов 2010 и 2011 годов рождения разыграли комплекты наград и призов – медали, дипломы, кубки, спортивные сумки и фирменные куртки самбиста, которые получили чемпионы. Сильнейших определяли в 10 весовых категориях у юношей и в 4 – у девушек.

Среди ребят «легкого» веса до 35, 38, 42 и 46 кг победили Захар Плотников из города Болотное Новосибирской области, воспитанники омского СК им. В.С. Ощепкова Матвей Воротников и Арыстан Нуралин, а также Иван Суханов из СШ им. А. М. Пушницы. У «средневиков» до 50, 54, 59 и 65 кг золотые медали достались Дмитрию Прудникову и Тимуру Ожередову из новосибирского Центра спортивной борьбы, Сырыму Кожабаеву (новосибирская школа-интернат) и омичу Александру Лёвочкину. В упорнейшей борьбе «тяжеловесов» в категориях до и свыше 71 кг победили Артем Ильченко и Данил Дюсенов из омской СШОР-17.

Спецпризов «За волю к победе» удостоены Полина Меркулова (СШОР № 17), Александр Сулимов (Омский кадетский военный корпус) и Дмитрий Скрябин (г. Болотное, ДЮСШ «Темп»); «За лучшую технику» – Арыстан Нуралин (СК им. В. С. Ощепкова), Иван Суханов (СШ им. А. М. Пушницы), Захар Плотников (г. Болотное, ДЮСШ «Темп») и Сырым Кожабаев (Школа-интернат, г. Новосибирск).

– Турнир памяти семьи Петровых несет не только победы на борцовском ковре, а воспитывает настоящих граждан России, – написал по завершении соревнований в своем телеграмм-канале президент Омского областного фонда поддержки детского и массового спорта Михаил Расин. – Именно поэтому наш фонд изначально поддерживает и участвует в его организации. Этот турнир имеет особое значение и потому, что с первого дня был поддержан великим самбистом современности, почетным гражданином Омска, заслуженным мастером спорта СССР А. М. Пушницей. Огромное количество юных спортсменов из разных регионов России, пройдя этот турнир, стали настоящими гражданами нашей Родины. И сегодня они стоят на защите чести и достоинства людей.

Молодая семья – корреспондент газеты «Известия», главный редактор журнала «Право на выбор» Александр Петров, преподаватель факультета иностранных языков ОмГУ Алена Петрова, а также их сыновья 7-летний Никита и 3-летний Артем были расстреляны юным убийцей в Горном Алтае 8 августа 2006 года. Александр и Никита занимались самбо в омском «Динамо». Общественную инициативу омских журналистов, спортсменов и тренеров об организации в их память подросткового турнира по самбо поддержали органы власти и правопорядка Омской области. Первый турнир состоялся 22 апреля 2007 года.