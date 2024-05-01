Трещины в соседнем доме пока не увеличиваются, а Роспотребнадзор не нашел нарушений при строительстве. Но у прокуратуры осталось много вопросов.

Трещины в соседнем доме пока не увеличиваются, а Роспотребнадзор не нашел нарушений при строительстве. Но у прокуратуры осталось много вопросов.

Прокуратура Омской области продолжает проверку по факту строительства дома ЖК «Мирапорт» компанией «Причал 55» на улице Пригородной.

Как ранее сообщалось, соседняя девятиэтажка на улице Пригородной в феврале резко пошла трещинами. Жители связали появление этих дефектов с активной забивкой свай компанией «Причал 55».

Жители «треснувшего» дома жалуются прокурорам. По каждому обращению информация проверяется и принимаются определенные меры. Так, после внесенного представления в департамент городского хозяйства и департамент имущественных отношений мэрии налажен порядок обслуживания канализационно-насосной станции. В «доме с трещинами» до этого установили 58 маячков для исследования динамики трещин. Но за 2 месяца трещины не увеличились.

– Вместе с тем прокуратура Советского округа объявила застройщику предостережение об уголовной ответственности по ст. 238 УК РФ, – сообщили в надзорном ведомстве. – Согласно заключению Управления Росприроднадзора по Омской области нарушений при строительстве в водоохранной зоне не допущено.

Сейчас специализированная организация проводит инструментальное обследование для установления качества строительных работ. По результатам обследования при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также на контроле прокуратуры находится ход расследования уголовного дела по факту халатности.