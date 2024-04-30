Омск-Информ
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·Спорт

Она провела вместе с «ястребами» два сезона.
Ведущая омского «Авангард ТВ» Юлия Оверчук покинула клуб. Она провела вместе с «ястребами» два сезона.
– Спасибо болельщикам за вашу поддержку, моим коллегам и прекрасному Омску! Желаю «Авангарду» красивых побед, а болельщикам всегда оставаться с командой, – заявила Оверчук.
Напомним, в 2022 году Оверчук сменила на должности ведущей клубного ТВ Зухру Уразбахтину.
Ранее «Авангард» заявил о расторжении контракта с нападающим Валентином Пьяновым.
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·Спорт

Она провела вместе с «ястребами» два сезона.
Ведущая омского «Авангард ТВ» Юлия Оверчук покинула клуб. Она провела вместе с «ястребами» два сезона.
– Спасибо болельщикам за вашу поддержку, моим коллегам и прекрасному Омску! Желаю «Авангарду» красивых побед, а болельщикам всегда оставаться с командой, – заявила Оверчук.
Напомним, в 2022 году Оверчук сменила на должности ведущей клубного ТВ Зухру Уразбахтину.
Ранее «Авангард» заявил о расторжении контракта с нападающим Валентином Пьяновым.
1420