Омск-Информ
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·Происшествия

В МЧС рассказали подробности пожара в производственном цехе в Лузино. 
В региональном МЧС рассказали подробности пожара в производственном цехе одного из предприятий в Лузино. О возгорании сегодня сообщил губернатор Виталий Хоценко.
По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило сегодня в 13:06. Возгорание произошло в здании на улице Транспортной. На 4-м этаже загорелись зерноотложения в трех установках системы охлаждения на площади 84 кв. м. 
На месте задействовано 30 специалистов МЧС и 7 единиц техники. Пострадавших нет.
В 15:38 пожарные локализовали возграние.
·Происшествия

В МЧС рассказали подробности пожара в производственном цехе в Лузино. 
В региональном МЧС рассказали подробности пожара в производственном цехе одного из предприятий в Лузино. О возгорании сегодня сообщил губернатор Виталий Хоценко.
По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило сегодня в 13:06. Возгорание произошло в здании на улице Транспортной. На 4-м этаже загорелись зерноотложения в трех установках системы охлаждения на площади 84 кв. м. 
На месте задействовано 30 специалистов МЧС и 7 единиц техники. Пострадавших нет.
В 15:38 пожарные локализовали возграние.