Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание произошло в Лузино Омского района.
В селе Лузино Омского района произошел пожар. Возгорание возникло в производственном цехе одного из предприятий. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.
На месте работают спасательные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
·Происшествия

Возгорание произошло в Лузино Омского района.
В селе Лузино Омского района произошел пожар. Возгорание возникло в производственном цехе одного из предприятий. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.
На месте работают спасательные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.