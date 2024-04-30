Омск-Информ
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·Общество

Технику направили в Усть-Ишимский район. Она поможет в случае эвакуации населения из подтопленных территорий и при доставке продуктов и вещей первой необходимости.
В Усть-Ишимский район для борьбы с паводком направили гусеничный плавающий транспортер ПТС-М и группу спасателей. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Техника поможет в случае эвакуации населения из подтопленных территорий и при доставке продуктов и вещей первой необходимости.
Напомним, что в районе вовсю готовятся к паводку и возводят защитные дамбы, проводят берегоукрепительные работы на месте слияния Иртыша и Ишима.
·Общество

Технику направили в Усть-Ишимский район. Она поможет в случае эвакуации населения из подтопленных территорий и при доставке продуктов и вещей первой необходимости.
В Усть-Ишимский район для борьбы с паводком направили гусеничный плавающий транспортер ПТС-М и группу спасателей. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Техника поможет в случае эвакуации населения из подтопленных территорий и при доставке продуктов и вещей первой необходимости.
Напомним, что в районе вовсю готовятся к паводку и возводят защитные дамбы, проводят берегоукрепительные работы на месте слияния Иртыша и Ишима.