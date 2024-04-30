Технику направили в Усть-Ишимский район. Она поможет в случае эвакуации населения из подтопленных территорий и при доставке продуктов и вещей первой необходимости.

Технику направили в Усть-Ишимский район. Она поможет в случае эвакуации населения из подтопленных территорий и при доставке продуктов и вещей первой необходимости.

В Усть-Ишимский район для борьбы с паводком направили гусеничный плавающий транспортер ПТС-М и группу спасателей. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Техника поможет в случае эвакуации населения из подтопленных территорий и при доставке продуктов и вещей первой необходимости.