В ближайшие дни в регионе будут идти дожди, а по ночам температура будет опускаться до минусовых значений.

В ближайшие дни в регионе будут идти дожди, а по ночам температура будет опускаться до минусовых значений.

Сегодня ночью в Омской области температура опустится до -4…+1°. Завтра, 1 мая, днем столбик термометра будет держаться на отметке +7…+12°, ночью похолодает до 0…-5°. Также ожидаются дожди.

2 мая днем воздух прогреется до +5…+10°, ночью температура опустится до -1…+4°. Ночью местами пройдут дожди, порывы ветра достигнут 18 м/с.

3 мая днем будет еще прохладнее. Согласно данным открытых интернет-источников, днем температура будет колебаться от +4 до +6°. Ночью прогнозируется 0°.