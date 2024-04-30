В городе на еще одном перекрестке установят комплекс фотовидеофиксации, который вылавливает нарушителей, не пристегнувшихся ремнем безопасности.

В городе на еще одном перекрестке установят комплекс фотовидеофиксации, который вылавливает нарушителей, не пристегнувшихся ремнем безопасности.

На еще одном перекрестке в Омске установят комплекс фотовидеофиксации, который вылавливает нарушителей, не пристегнувшихся ремнем безопасности. Такие камеры с нейросетью появятся на пересечении улиц 10 лет Октября и Богдана Хмельницкого, сообщает «СуперОмск».

Аналогичные устройства уже установлены на перекрестках улиц 20-я Линия и 10 лет Октября, а также улиц 70 лет Октября и Конева. Штраф за отсутствие ремня составляет одну тысячу рублей.

В скором времени комплексы с нейросетью установят на перекрестке улицы Маршала Жукова и улицы Красных Зорь.