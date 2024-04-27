Такие камеры установлены на перекрестках улиц 20-я Линия и 10 лет Октября, а также улиц 70 лет Октября и Конева.

Такие камеры установлены на перекрестках улиц 20-я Линия и 10 лет Октября, а также улиц 70 лет Октября и Конева.

На этой неделе в Омске начали работать комплексы фотовидеофиксации, которые выявляют автолюбителей, не пристегнувшихся ремнем безопасности. Обнаруживает нарушителей нейросеть. Такие камеры установлены на перекрестках улиц 20-я Линия и 10 лет Октября, а также улиц 70 лет Октября и Конева.

За неделю работы камеры смогли обнаружить более 700 подобных нарушений. Все водители будут привлечены к административной ответственности, которая подразумевает штраф 1 тыс. рублей.

Омичей просят соблюдать правила безопасности дорожного движения.