Омск-Информ
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·Общество

Работы закончили около 16:00. Площадь обрушения составила 225 кв. м.

Спасатели завершили разбор завалов аварийного дома по улице Молодогвардейской в Омске. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, работы закончились около 16:00. На месте работали 74 человека личного состава, было задействовано и 12 единиц техники. К счастью, пострадавших нет. Площадь обрушения составила 225 кв. м.

Напомним, инцидент произошел вчера, 28 апреля, около 9 часов вечера. Дом был нежилым, так как был признан аварийным. Всех жильцом расселили в прошлом году.

·Общество

Работы закончили около 16:00. Площадь обрушения составила 225 кв. м.

Спасатели завершили разбор завалов аварийного дома по улице Молодогвардейской в Омске. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, работы закончились около 16:00. На месте работали 74 человека личного состава, было задействовано и 12 единиц техники. К счастью, пострадавших нет. Площадь обрушения составила 225 кв. м.

Напомним, инцидент произошел вчера, 28 апреля, около 9 часов вечера. Дом был нежилым, так как был признан аварийным. Всех жильцом расселили в прошлом году.