Омск-Информ
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·Происшествия

Надзорное ведомство организовало проверку. Оно намерено выяснить, почему торговый павильон по улице Ватутина чуть не угробил омичку.

Прокуратура заинтересовалась несчастным случаем, который произошел с 52-летней омичкой. По улице Ватутина на женщину упал торговый павильон. Омичка получила травмы и была госпитализирована в больницу. Теперь надзорное ведомство намерено выяснить все причины произошедшего.

– В ходе проверки прокуратура даст оценку законности размещения торговой палатки, а также соблюдения органами местного самоуправления законодательства по выдаче разрешительной документации на использование муниципальной собственности и контролю за размещением нестационарных объектов, – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

·Происшествия

Надзорное ведомство организовало проверку. Оно намерено выяснить, почему торговый павильон по улице Ватутина чуть не угробил омичку.

Прокуратура заинтересовалась несчастным случаем, который произошел с 52-летней омичкой. По улице Ватутина на женщину упал торговый павильон. Омичка получила травмы и была госпитализирована в больницу. Теперь надзорное ведомство намерено выяснить все причины произошедшего.

– В ходе проверки прокуратура даст оценку законности размещения торговой палатки, а также соблюдения органами местного самоуправления законодательства по выдаче разрешительной документации на использование муниципальной собственности и контролю за размещением нестационарных объектов, – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.