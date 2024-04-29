Мужчину, который подорвал банкомат в середине апреля, заключили под стражу. По его словам, таким способом он хотел закрыть долги бышей жены.

Мужчину, который подорвал банкомат в середине апреля, заключили под стражу. По его словам, таким способом он хотел закрыть долги бышей жены.

В Омске задержали мужчину, который 17 апреля устроил подрыв банкомата в Амурском поселке по улице Краснознаменная, 26/3. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, им оказался 40-летний безработный житель Нефтяников. Сейчас омич обвиняется по статье «Покушение на кражу в особо крупном размере».

– 17 апреля утром мужчина, надев средства маскировки, зашел в отделение банка, расположенное на первом этаже многоквартирного жилого дома, где с целью хищения денежных средств попытался вскрыть банкомат. Испугавшись вопроса сотрудников службы охраны, обратившихся к нему через громкоговоритель, он скрылся, – добавили в надзорном ведомстве.

Все это время омич находился на даче в Советском округе. Свою вину он признал и рассказал, что хотел потратить деньги для погашения долгов своей бывшей жены, а ныне уже сожительницы.

Мужчину заключили под стражу до 14 июня.