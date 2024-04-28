Защитник искренне поблагодарил болельщиков, в том числе и за критику. Переход в «Авангард» он назвал новой главой.

Защитник искренне поблагодарил болельщиков, в том числе и за критику. Переход в «Авангард» он назвал новой главой.

Защитник Павел Коледов, о переходе которого в «Авангард» стало известно сегодня, тепло попрощался с уфимскими болельщиками и персоналом клуба.

– Вот и настал тот момент, когда нужно прощаться и начинать новую главу. Хотел бы поблагодарить каждого за 6 лет, проведенных в Уфе. Спасибо всем моим товарищам по команде за эти годы, всем тренерам и менеджерам, каждому члену персонала, связанному с клубом. И конечно, спасибо вам, болельщики «Салавата Юлаева», за то, что поддерживали не только в радостные, но и в трудные минуты. За то, что критиковали, за поддержку на трибунах. Спасибо за все! Эти 6 лет навсегда останутся в моем сердце, – цитирует хоккеиста официальный сайт ХК «Салават Юлаев».

Напомним, что за «Салават Юлаев» Коледов выступал с 2018 года. С уфимским клубом он становился бронзовым призером КХЛ в сезоне-2018/2019.