Защитник, с которым омский клуб вел переговоры, станет игроком «Авангарда».

Защитник, с которым омский клуб вел переговоры, станет игроком «Авангарда».

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов переходит в «Авангард», сообщает «Чемпионат». Омский клуб вел переговоры с игроком в апреле, интерес к нему подтверждал спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга. Контракт с хоккеистом рассчитан на два года. По данным журналиста «Спорт-экспресса» Артура Хайруллина, в «Авангарде» Коледову предложили более 60 млн рублей в год.

Павлу Коледову 29 лет, рост 185 см, вес 91 кг. За «Салават Юлаев» он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне сыграл 55 матчей регулярного чемпионата, где набрал 11 очков (6+5) при показателе полезности «+9». В плей-офф провел шесть встреч, отметившись голевой передачей, а показатель полезности заработал отрицательный – «-2».

Помимо «Салавата Юлаева», в карьере Коледова были «Сибирь», «Локомотив» и «Сочи».