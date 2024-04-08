Омск-Информ
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·Спорт

По словам Евгения Забуги, защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов – это хороший игрок с определенным набором лидерских качеств.

Спортивный директор ХК «Авангард» Евгений Забуга подтвердил интерес клуба к защитнику «Салавата Юлаева» Павлу Коледову.

– Он один из тех хоккеистов, кого мы рассматриваем. Коледов – хороший качественный защитник с определенным набором лидерских качеств. Грех не рассматривать на рынке НСА (неограниченно свободных агентов. – Прим. ред.) такого человека. Тем более что нам необходимы защитники с правым хватом. Но хочу сразу отметить, что до 1 мая мы не вправе совершать какие-либо действия по Павлу, – заявил Забуга «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что «Авангард» готов предложить Коледову контракт с зарплатой 60 млн рублей.

·Спорт

По словам Евгения Забуги, защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов – это хороший игрок с определенным набором лидерских качеств.

Спортивный директор ХК «Авангард» Евгений Забуга подтвердил интерес клуба к защитнику «Салавата Юлаева» Павлу Коледову.

– Он один из тех хоккеистов, кого мы рассматриваем. Коледов – хороший качественный защитник с определенным набором лидерских качеств. Грех не рассматривать на рынке НСА (неограниченно свободных агентов. – Прим. ред.) такого человека. Тем более что нам необходимы защитники с правым хватом. Но хочу сразу отметить, что до 1 мая мы не вправе совершать какие-либо действия по Павлу, – заявил Забуга «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что «Авангард» готов предложить Коледову контракт с зарплатой 60 млн рублей.