Омск-Информ
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Клуб ведет переговоры с защитником уфимского «Салавата Юлаева» Павлом Коледовым. 
Омский «Авангард» ведет переговоры с защитником уфимского «Салавата Юлаева» Павлом Коледовым. Клуб предлагает спортсмену контракт с зарплатой более 60 млн рублей, сообщает журналист «СЭ» Артур Хайруллин.
Напомним, что в этом сезоне Коледов набрал 11 очков (6+5) в 55 играх регулярного чемпионата. В общей сложности игрок провел 596 матчей в КХЛ, в которых набрал 124 очка (38+86).
Ранее хоккеист выступал за «Сибирь», «Локомотив» и «Сочи».
·Спорт

Клуб ведет переговоры с защитником уфимского «Салавата Юлаева» Павлом Коледовым. 
Омский «Авангард» ведет переговоры с защитником уфимского «Салавата Юлаева» Павлом Коледовым. Клуб предлагает спортсмену контракт с зарплатой более 60 млн рублей, сообщает журналист «СЭ» Артур Хайруллин.
Напомним, что в этом сезоне Коледов набрал 11 очков (6+5) в 55 играх регулярного чемпионата. В общей сложности игрок провел 596 матчей в КХЛ, в которых набрал 124 очка (38+86).
Ранее хоккеист выступал за «Сибирь», «Локомотив» и «Сочи».