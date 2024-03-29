Омск-Информ
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·Спорт

Павел Коледов может покинуть «Салават Юлаев».
Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Павел Коледов собирается перейти в омский «Авангард». Об этом сообщает «Матч ТВ».
В этом сезоне хоккеист набрал 11 очков (6+5) в 55 играх регулярного чемпионата. В 6 матчах плей-офф он отметился только голевой передачей. Также, согласно статистике, хоккеист совершил 117 блоков и 71 силовой прием.
В общей сложности игрок провел 596 матчей в КХЛ, в которых набрал 124 очка (38+86). За свою карьеру Коледов успел выступить за «Сибирь», «Локомотив» и «Сочи».
·Спорт

Павел Коледов может покинуть «Салават Юлаев».
Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Павел Коледов собирается перейти в омский «Авангард». Об этом сообщает «Матч ТВ».
В этом сезоне хоккеист набрал 11 очков (6+5) в 55 играх регулярного чемпионата. В 6 матчах плей-офф он отметился только голевой передачей. Также, согласно статистике, хоккеист совершил 117 блоков и 71 силовой прием.
В общей сложности игрок провел 596 матчей в КХЛ, в которых набрал 124 очка (38+86). За свою карьеру Коледов успел выступить за «Сибирь», «Локомотив» и «Сочи».